Алемани: «С уходом Пике и Гризманна «Барселона» сэкономила 90 миллионов евро»

Спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани рассказал, что с уходом Херарда Пике и Антуана Гризманна команда смогла сэкономить 90 миллионов евро в год. Напомним, Пике перед чемпионатом мира объявил о завершении профессиональной карьеры, тогда как Гризманн летом 2021 года вернулся в мадридский «Атлетико», который уже успел выкупить француза.

«С уходом Пике и Гризманна «Барселона» сэкономила 90 миллионов евро. Именно столько эти игроки зарабатывали за один год. В будущем мы хотели бы ещё больше разгрузить зарплатную ведомость», – заявил Алемани на пресс-конференции.

Напомним, «Барселона» оторвалась на 8 очков от мадридского «Реала» в чемпионской гонке Ла Лиги.