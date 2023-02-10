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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Барселона» продолжает следить за Маркусом Тюрамом

10 Февраля 2023 • 12:59 Комментировать
Герта
...
Боруссия М
11.02 17:30

Каталонская «Барселона» продолжает следить за нападающим мёнхенгладбахской «Боруссии» Маркусом Тюрамом. По информации от издания Sport, «сине-гранатовые» по-прежнему хотят подписать 25-летнего француза следующим летом на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне на счету Тюрама 10 голов и 3 результативные передачи в Бундеслиге. Он является третьим лучшим бомбардиром чемпионата после Кристофера Нкунку и Никласа Фюллькруга.

Ранее сообщалось об интересе к Тюраму со стороны «Баварии», «Интера» и «Челси». Напомним, отец Маркуса Лиллиан ранее выступал за «Барселону» на позиции центрального защитника.

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Барселона Боруссия Мёнхенгладбах Маркус Тюрам трансферы футбола - лето 2023
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