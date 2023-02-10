Тренерский штаб «Барселоны» считает Кристенсена идеальным трансфером

Центральный защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен заработал себе большой авторитет после перехода из «Челси» на правах свободного агента перед стартом нынешнего сезона. По информации от издания Sport, тренерский штаб «сине-гранатовых» считает датчанина идеальным трансфером и лучшим летним новичком команды.

Напомним, Кристенсен постепенно завоевал доверие главного тренера «Барселоны» Хави Эрнандеса и пробился в стартовый состав команды. На счету футболиста 10 матчей в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании. В этих поединках датчанин сумел отметиться одной результативной передачей.