Хави: «Серхи Роберто продлит контракт с «Барселоной» в ближайшее время»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес подтвердил информацию о скором продлении контракта Серхи Роберто.

Ранее испанские СМИ уже сообщали о готовности 31-летнего правого защитника поставить подпись под новым трудовым договором со скромной зарплатой.

«Мы приближаемся к продлению соглашения с Серхи Роберто, – заявил Хави, которого цитирует инсайдер Фабрицио Романо. – Сделка будет согласована в ближайшее время. Здорово, когда у вас есть игрок, всегда готовый помочь клубу», – сказал рулевой «сине-гранатовых».

Действующий контракт Серхи Роберто истекает по окончании нынешнего сезона.