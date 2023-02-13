​Коклен получил разрыв «крестов» в матче с «Барселоной»

Полузащитник «Вильярреала» Франсис Коклен получил серьёзную травму в воскресном матче чемпионата Испании против «Барселоны». У 31-летнего футболиста выявили разрыв передней крестообразной связки правого колена. В ближайшее время Коклен перенесёт хирургическое вмешательство. В сезоне 2022/2023 француз больше не сыграет, о чём рассказывает пресс-служба «подводников». Дополнительную информацию клуб обещает предоставить после операции.

Напомним, что «Вильярреал» проиграл «Барселоне» на своём поле со счётом 0:1. Автором единственного гола стал полузащитник каталонцев Педри.