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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Коклен получил разрыв «крестов» в матче с «Барселоной»

13 Февраля 2023 • 18:59 Комментировать
Вильярреал
0:1
Барселона
окончен

Полузащитник «Вильярреала» Франсис Коклен получил серьёзную травму в воскресном матче чемпионата Испании против «Барселоны». У 31-летнего футболиста выявили разрыв передней крестообразной связки правого колена. В ближайшее время Коклен перенесёт хирургическое вмешательство. В сезоне 2022/2023 француз больше не сыграет, о чём рассказывает пресс-служба «подводников». Дополнительную информацию клуб обещает предоставить после операции.

Напомним, что «Вильярреал» проиграл «Барселоне» на своём поле со счётом 0:1. Автором единственного гола стал полузащитник каталонцев Педри.

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Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Франсис Коклен
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