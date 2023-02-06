«Галатасарай» хочет арендовать у «Барселоны» Пенью

Турецкий «Галатасарай» нацелился на голкипера каталонской «Барселоны» Иньяки Пенью. По информации от журналиста Хосепа Капдевилы, «львы» заинтересовались услугами запасного вратаря «сине-гранатовых» на фоне травмы Фернандо Муслеры.

По сведениям источника, «Барселона» уже успела ответить отказом на предложение «Галатасарая». «Сине-гранатовые» не намерены отпускать футболиста посреди сезона, не имея даже возможности найти ему замену.

Напомним, Пенья уже выступал за «Галатасарай» в прошлом сезоне на правах аренды и провёл за команду 6 матчей в чемпионате Турции. В нынешней кампании Иньяки не выходил на поле в составе «Барселоны» в Ла Лиге.