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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Галатасарай» хочет арендовать у «Барселоны» Пенью

06 Февраля 2023 • 13:06 Комментировать
Газиантеп
...
Галатасарай
12.02 21:00

Турецкий «Галатасарай» нацелился на голкипера каталонской «Барселоны» Иньяки Пенью. По информации от журналиста Хосепа Капдевилы, «львы» заинтересовались услугами запасного вратаря «сине-гранатовых» на фоне травмы Фернандо Муслеры.

По сведениям источника, «Барселона» уже успела ответить отказом на предложение «Галатасарая». «Сине-гранатовые» не намерены отпускать футболиста посреди сезона, не имея даже возможности найти ему замену.

Напомним, Пенья уже выступал за «Галатасарай» в прошлом сезоне на правах аренды и провёл за команду 6 матчей в чемпионате Турции. В нынешней кампании Иньяки не выходил на поле в составе «Барселоны» в Ла Лиге. 

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Галатасарай Барселона Иньяки Пенья Трансферы футбола - зима 2023
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ГАЗИАНТЕП ГАЛАТАСАРАЙ
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