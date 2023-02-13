Хави: «Впереди ещё много игр»

В матче двадцать первого тура чемпионата Испании «Барселона» благодаря голу Педри переиграла в гостях «Вильярреал». События игры прокомментировал наставник каталонского гранда - Хави Эрнандес. Он считает, что о победе в чемпионате говорить еще рано, несмотря на одиннадцатиочковое преимущество над «Реалом».

- Впереди еще семнадцать матчей, и это большое количество. Конечно, мы проходим через очень хорошую полосу, хотя есть вещи, которые можно улучшить, но мне нравится, как играет команда, как мы взаимодействуем вместе, это хороший знак, - цитирует слова Хави пресс-служба каталонского суперклуба.