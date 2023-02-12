«Барселона» объявила состав на игру с «Вильярреалом»

В очередном, двадцать первом туре испанского чемпионата Ла Лиги лидирующей в турнирной таблице первенства каталонской «Барселоне» предстоит сыграть на выезде с «Вильярреалом».

Накануне игры главный тренер каталонского суперклуба, Хави Эрнандес, объявил состав своей дружины на предстоящую игру.

«Барселона»: тер Штеген, Араухо, Гави, Педри, Левандовски, Кристенсен, Кесси, Френки де Йонг, Рафинья, Кунде, Бальде.

Следить за событиями игры испанской Ла Лиги между «Вильярреалом» и «Барселоной» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.