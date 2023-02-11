Тер Штеген: «Хави научил команду выигрывать сложные матчи»

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген рассказал о работе, которую проделал главный тренер Хави Эрнандес.

В настоящий момент «сине-гранатовые» уверенно возглавляют турнирную таблицу Ла Лиги, на восемь баллов опережая мадридский «Реал». В январе команда выиграла долгожданный трофей, одолев в финале Суперкубка Испании всё тот же «Реал» (3:1).

«Я бы отметил работу над командным менталитетом, которую проводит Хави, – высказывается немецкий голкипер, цитируемый изданием Sport. – Благодаря тренеру наш характер стал сильнее, и это помогает нам добиваться побед в сложных матчах», – поведал тер Штеген.