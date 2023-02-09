Лапорта: «Мы спасли «Барселону» от финансового краха»

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о том, как помог команде избежать финансового краха. Напомним, «сине-гранатовые» в данный момент занимают первое место в чемпионате Испании с отрывом в 8 очков от мадридского «Реала».

«Мы подписали игроков на 215 миллионов евро и сделали продажи на 141 миллион. Мы смогли построить конкурентоспособную команду всего за 74 миллиона. Также мы сократили зарплатную ведомость на 100 миллионов и в будущем хотим уменьшить общую цифру ещё на 70 миллионов ниже. Мы спасли «Барселону» от финансового краха», – цитирует Лапорту итальянский журналист Фабрицио Романо.