Серхи Роберто всё же продлит контракт с «Барселоной»

Защитник «Барселоны» Серхи Роберто подпишет с клубом новый трудовой договор.

31-летний футболист отклонил недавнее предложение руководства «сине-гранатовых» по продлению контракта, поскольку не хотел видеть в соглашении пункт об автоматической пролонгации ещё на один год. По информации журналиста Хелены Кондис, несмотря не имевшиеся разногласия, Роберто неизбежно поставит подпись под новым договором. Игрок согласен на скромную зарплату, что сильно упрощает ситуацию для клуба.

Серхи Роберто провёл 18 матчей за «Барселону» в нынешнем сезоне, дважды отметившись забитым мячом и дважды ассистировав товарищам по команде.