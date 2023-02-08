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Чемпионат Испании. Ла Лига

Серхи Роберто всё же продлит контракт с «Барселоной»

08 Февраля 2023 • 21:55 Комментировать
Вильярреал
...
Барселона
12.02 23:00

Защитник «Барселоны» Серхи Роберто подпишет с клубом новый трудовой договор.

31-летний футболист отклонил недавнее предложение руководства «сине-гранатовых» по продлению контракта, поскольку не хотел видеть в соглашении пункт об автоматической пролонгации ещё на один год. По информации журналиста Хелены Кондис, несмотря не имевшиеся разногласия, Роберто неизбежно поставит подпись под новым договором. Игрок согласен на скромную зарплату, что сильно упрощает ситуацию для клуба.

Серхи Роберто провёл 18 матчей за «Барселону» в нынешнем сезоне, дважды отметившись забитым мячом и дважды ассистировав товарищам по команде.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхи Роберто
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ВИЛЬЯРРЕАЛ БАРСЕЛОНА
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