Алехандро Бальде: «Пока не могу успокоить фанатов, сказав, что точно останусь»

Левый защитник каталонской «Барселоны» Алехандро Бальде поделился ожиданиями насчёт своего будущего. Напомним, действующий контракт фуллбека с нынешней командой истекает в конце следующего сезона.

«Пока не могу успокоить фанатов, сказав, что точно останусь. Как я уже говорил ранее, этот вопрос я доверил своему агенту. Я доверяю ему на все 100%. Не знаю, что произойдёт в будущем, но я хочу остаться здесь», – цитирует Бальде издание Mundo Deportivo.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании Бальде успел отметиться четырьмя результативными передачами. В марте футболисту исполнится 20 лет.