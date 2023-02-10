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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» готова продать Феррана Торреса или Рафинью из-за финансовых трудностей слухи

10 Февраля 2023 • 20:36 Комментировать
Вильярреал
...
Барселона
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12.02 23:00

«Барселона» рассмотрит возможность продажи одного из двух дорогостоящих игроков атаки.

Ранее по ходу текущего сезона неоднократно сообщалось о возможном уходе Феррана Торреса в связи с не самыми впечатляющими выступлениями испанца. Как теперь докладывает The Athletic, 22-летний игрок действительно может быть продан «Барселоной» летом по причине финансовых трудностей клуба. Та же участь, по информации источника, может постичь и Рафинью Диаса. На обоих футболистов есть спрос в Английской премьер-лиге.

Стоимость Феррана Торреса оценивается порталом Transfermarkt в 35 млн евро, в то время как цена Рафиньи Диаса составляет 50 млн.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ферран Торрес Рафинья Диас трансферы футбола - лето 2023
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ВИЛЬЯРРЕАЛ БАРСЕЛОНА
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