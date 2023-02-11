Хави: «Кесси очень терпелив, мы ценим это»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес оценил перспективы в команде полузащитника Франка Кесси, который перебрался на «Камп Ноу» летом на правах свободного агента из «Милана».

«Кесси очень терпелив, мы ценим это. То, через что сейчас проходит Франк – это часть процесса по переходу в большой клуб. С тех пор как он перешёл в клуб, сейчас мы видим его лучшую версию. Это касается как оборонительных аспектов, так и атакующих. У Кесси есть очень брутальная уверенность», – заявил Хави на пресс-конференции.

Напомним, Кесси ранее связывали с возвращением в Серию А, где в его услугах заинтересован миланский «Интер». В этом сезоне Франк не является стабильным игроком основы в «Барселоне».