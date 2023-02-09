Лапорта: «Мы не заинтересованы в том, чтобы продавать Фати»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поделился планами по поводу будущего вингера Ансу Фати, которого в последнее время активно связывают с переходом в «Манчестер Юнайтед» следующим летом.

«Мы не заинтересованы в том, чтобы продавать Фати, сейчас мы об этом не думаем. На данный момент Ансу очень любят в команде, но я не могу предугадать будущее. Да, его агент сказал мне, что в услугах игрока заинтересованы многие клубы. Лично для меня понятно, что Фати хочет добиться успеха именно в «Барселоне», – сказал Лапорта на пресс-конференции.

На счету 20-летнего Фати 3 гола и 3 результативные передачи в нынешнем розыгрыше Ла Лиги.