Хави дал понять, что не позволит продать де Йонга

Главный тренер «Барселоны» Хави дал понять, что он не позволит продать полузащитника Френки де Йонга.

Стоит напомнить, что Френки де Йонга активно связывали с «Манчестер Юнайтед» прошлым летом. Поговаривали, что «Барселона» хотела избавиться от игрока из-за его высокой заработной платы. Де Йонг фигурирует в трансферных слухах и сейчас.

«Мы видим лучшего Френки с тех пор, как я со своим штабом приехал сюда. Де Йонг отлично справляется как в атаке, так и в обороне. Он обладает уверенностью, и мы им довольны», - сказал Хави журналистам.

«Барселона» на текущий момент лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании.