Лапорта: «У Бускетса были варианты в январе, но он решил остаться»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта признался, что полузащитник Серхио Бускетс мог покинуть команду в январское трансферное окно. Контракт испанца с «сине-гранатовыми» заканчивается в конце сезона.

«У Бускетса были варианты в январе, но он решил остаться. У нас отличные отношения с Серхио. Как бы Бускетс не распорядился своим будущем, он может позвонить нам и всё обсудить. Мы до сих пор не разговаривали по поводу его контракта», – цитирует Лапорту журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Напомним, чтобы остаться в «Барселоне», Серхио нужно пойти на значительное сокращение зарплаты. Сейчас Бускетс зарабатывает 37 миллионов евро в год.