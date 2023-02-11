Хави: «Левандовски привносит в команду менталитет победителя»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес оценил лидерские качества нападающего Роберта Левандовски. Напомним, поляк успел провести два матча в Ла Лиге в 2023 году после того, как отбыл дисквалификацию за красную карточку в матче с «Осасуной».

«Левандовски привносит в команду лидерские качества, менталитет победителя и привычку выигрывать титулы. Слова «поражение» нет в его голове. Роберт оказывает заразительный эффект на остальных футболистов», – сказал Хави на пресс-конференции.

В нынешнем сезоне Левандовски пока является лучшим бомбардиром чемпионата Испании с 14 голами.