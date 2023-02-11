Хави: «Философия «Вильярреала» похожа на нашу»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес поделился ожиданиями от ближайшего тура чемпионата Испании, где его команда сыграет против «Вильярреала». Напомним, нынешний наставник «жёлтой субмарины» Кике Сетьен ранее возглавлял «сине-гранатовых» в сезоне-2019/20.

«Философия «Вильярреала» очень похожа на нашу, это отличная команда. Дани Парехо – экстраординарный футболист, а Пепе Рейна отлично играет ногами», – сказал Хави на пресс-конференции.

Напомним, «Барселона» в случае победы над «Вильярреалом» может временно оторваться от мадридского «Реала» в чемпионской гонке на 11 очков.