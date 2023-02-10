В «Барселоне» засомневались в перспективах Кесси

Полузащитник «Барселоны» Франк Кесси по-прежнему не может найти себя в команде.

26-летний футболист остался в Каталонии в январе, несмотря на многочисленные сведения об интересе к нему со стороны клубов Серии А и Английской премьер-лиги. Президент «Барселоны» Жоан Лапорта и главный тренер Хави Эрнандес заявляли, что ивуариец не будет продан в ближайшее время, однако слухи о его уходе продолжают появляться в прессе. Согласно The Athletic, в клубе начинают опасаться, что хавбек так и не сможет раскрыться в текущих условиях. Летняя продажа считается весьма вероятным сценарием.

Франк Кесси принял участие в 23 матчах «Барселоны» в нынешнем сезоне, дважды отметившись голом и трижды ассистировав товарищам по команде.