Гави и Педри помогли Дембеле освоить испанский

Полузащитники «Барселоны» Гави и Педри помогли Усману Дембеле обрести себя в команде.

Француз пополнил ряды «сине-гранатовых» ещё в 2017 году, но долго не мог оправдать возложенные на него ожидания. Вскоре после назначения Хави Эрнандеса на пост главного тренера дела вингера резко пошли в гору, и одной из причин этого является не только подход нового наставника, но и взаимоотношения с двумя новыми звёздами команды – Гави и Педри. Согласно Catalunya Radio, Дембеле отлично ладит с обоими хавбеками – благодаря общению с ними он выучил испанский язык.

В текущем сезоне Усман Дембеле принял участие в 28 матчах, отметившись 8 голами и 7 ассистами.