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Чемпионат Испании. Ла Лига

Ферран Торрес отклонил предложение от клуба АПЛ в январе

08 Февраля 2023 • 12:34 Комментировать
Вильярреал
...
Барселона
12.02 23:00

Вингер каталонской «Барселоны» Ферран Торрес не намерен покидать свою команду. По информации от Mundo Deportivo, испанец до сих пор убеждён в том, что он достигнет успеха на «Камп Ноу» под руководством Хави Эрнандеса.

Отмечается, что в январе у Торреса был вариант с уходом из «Барселоны» спустя год после перехода. Ферран мог пополнить ряды неназванного клуба из Английской премьер-лиги, но футболист в итоге отказался от этой возможности.

Напомним, Торрес ранее выступал на туманном альбионе за «Манчестер Сити». Год назад команда Хосепа Гвардиолы продала вингера «Барселоне» за 55 миллионов евро.

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Барселона Ферран Торрес
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ВИЛЬЯРРЕАЛ БАРСЕЛОНА
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