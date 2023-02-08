Ферран Торрес отклонил предложение от клуба АПЛ в январе

Вингер каталонской «Барселоны» Ферран Торрес не намерен покидать свою команду. По информации от Mundo Deportivo, испанец до сих пор убеждён в том, что он достигнет успеха на «Камп Ноу» под руководством Хави Эрнандеса.

Отмечается, что в январе у Торреса был вариант с уходом из «Барселоны» спустя год после перехода. Ферран мог пополнить ряды неназванного клуба из Английской премьер-лиги, но футболист в итоге отказался от этой возможности.

Напомним, Торрес ранее выступал на туманном альбионе за «Манчестер Сити». Год назад команда Хосепа Гвардиолы продала вингера «Барселоне» за 55 миллионов евро.