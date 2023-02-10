«Барселона» продолжает работу над трансфером игрока, с подписанием которого опоздала на 18 секунд в январе

«Барселона» надеется оформить сделку по переходу правого защитника «Лос-Анджелес Гэлакси» Хулиана Араухо.

В январе стороны уже согласовали трансфер, а сам игрок должен был подписать с «сине-гранатовыми» трёхлетний договор, однако переход сорвался – «Барселона» опоздала с оформлением документов на 18 секунд. Согласно заявлениям инсайдера Фабрицио Романо, в настоящий момент каталонский клуб ждёт решения CAS, однако, даже если осуществить переход так и не удастся, 21-летний мексиканец всё же должен перебраться в «Барселону» летом на ранее оговорённых условиях.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Хулиана Араухо в 6 млн евро.