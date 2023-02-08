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Чемпионат Испании. Ла Лига

Фати недоволен своим статусом в «Барселоне»

08 Февраля 2023 • 17:42 Комментировать
Вильярреал
...
Барселона
12.02 23:00

Появляются новые слухи вокруг возможного ухода талантливого нападающего Ансу Фати из каталонской «Барселоны».

По информации журналистки Елены Кондис, игрок очень переживает за свою нынешнюю роль в команде. Сообщается, что несколько клубов связались с его агентом, чтобы узнать о ситуации вокруг Фати, однако руководство «блауграны» уверяет, что футболист не продаётся.

Напомним, что ранеесообщалось о возможности перехода Ансу в другой коллектив, если в «Барселону» поступит предложение в размере 50 миллионов евро, а такжепри условии подписания на «Камп Ноу» Янника Карраско из «Атлетико». Среди возможных клубов, которые может пополнить Фати, числятся «Манчестер Юнайтед» и «Бавария».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ансу Фати
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ВИЛЬЯРРЕАЛ БАРСЕЛОНА
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