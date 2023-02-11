Бальде: «Хочу на долгие годы остаться в «Барселоне»

Левый защитник «Барселоны» Алехандро Бальде надеется связать своё будущее с каталонским клубом.

Действующее соглашение 19-летнего футболиста с «сине-гранатовыми» рассчитано до 2024 года, но вот-вот будет продлено, о чём недавно сообщил президент клуба Жоан Лапорта.

«Мои агенты действительно встречались с клубом. Я чётко осознаю, что моё будущее связано с «Барселоной», хочу остаться здесь на долгие годы. Я пришёл в Ла Масию, когда мне было семь или восемь лет. Сейчас мне 19, и я надеюсь, что впереди у меня ещё много лет в этом клубе», – заявил юный латераль, отметившийся четырьмя голевыми передачами в 25 поединках в нынешнем сезоне.