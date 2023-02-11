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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави ответил на вопрос о приоритетном для «Барселоны» турнире в текущем сезоне

11 Февраля 2023 • 21:08 Комментировать
Вильярреал
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Барселона
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12.02 23:00

Рулевой «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал, какому соревнованию отдаёт предпочтение в нынешнем сезоне.

Каталонцы лидируют в чемпионате Испании, на восемь очков опережая «Реал», а также считаются одними из фаворитов Лиги Европы, где встретятся с «Манчестер Юнайтед» в рамках 1/16 финала.

«Наш приоритет? Я не ставлю Ла Лигу выше, чем Лигу Европы – оба турнира одинаково важны, – сказал на пресс-конференции Хави. – Мы хотим побеждать в каждом матче и бороться за победу во всех турнирах, в которых принимаем участие», – добавил тренер «сине-гранатовых».

12 февраля «Барселона» сыграет в гостях против «Вильярреала» в рамках Ла Лиги, а спустя четыре дня примет на своём поле «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Вильярреал Манчестер Юнайтед Хави Эрнандес
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ВИЛЬЯРРЕАЛ БАРСЕЛОНА
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