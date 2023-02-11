Хави ответил на вопрос о приоритетном для «Барселоны» турнире в текущем сезоне

Рулевой «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал, какому соревнованию отдаёт предпочтение в нынешнем сезоне.

Каталонцы лидируют в чемпионате Испании, на восемь очков опережая «Реал», а также считаются одними из фаворитов Лиги Европы, где встретятся с «Манчестер Юнайтед» в рамках 1/16 финала.

«Наш приоритет? Я не ставлю Ла Лигу выше, чем Лигу Европы – оба турнира одинаково важны, – сказал на пресс-конференции Хави. – Мы хотим побеждать в каждом матче и бороться за победу во всех турнирах, в которых принимаем участие», – добавил тренер «сине-гранатовых».

12 февраля «Барселона» сыграет в гостях против «Вильярреала» в рамках Ла Лиги, а спустя четыре дня примет на своём поле «Манчестер Юнайтед».