Сетьен: «Игра против «Барселоны» мотивирует нас, восхищаюсь Хави»

Рулевой «Вильярреала» и бывший главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен высказался о грядущем матче его команды против каталонцев.

«Игра против «Барселоны» очень мотивирует нас. Мы сыграм с выдающеимся соперником, который находится в потрясающем турнирном положении. Понятно, что грядущая игра будет очень сложной. Мне очень нравится философия «Барселоны» и идеями каталонского клуба я восхищаюсь, как и Хави», - цитирует Сетьена Mundo Deportivo.

«Вильярреал» и «Барселона» сойдутся в матче 21 тура Ла Лиги, это случится 12 февраля, начало матча – 23:00 по московскому времени.

64-летний Кике Сетьен возглавлял «Барселону» в 2020 году.