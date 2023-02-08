Амрабат был готов играть за «Барселону» бесплатно

Полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат любой ценой хотел перебраться в «Барселону» в январе.

Каталонский клуб не смог подписать звезду сборной Марокко из-за требований «Фиорентины», не желавшей расставаться с игроком. Зная финансовые трудности «Барселоны», ради перехода Амрабат был согласен играть за «сине-гранатовых» бесплатно, докладывает журналист Ашраф бен Айад. Интерес к 26-летнему хавбеку также проявляли английские «Челси» и «Манчестер Юнайтед», но футболиста привлекал лишь вариант с «Барселоной».

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Софьяна Амрабата в 25 млн евро.