Бускетс недоволен Лапортой

Капитан «Барселоны» Серхио Бускетс не слишком удовлетворён отношением к себе со стороны президента клуба Жоана Лапорты.

Как недавно стало известно, 34-летний хавбек готов продлить истекающий этим летом трудовой договор. Несмотря на решение остаться, ветеран «сине-гранатовых» разочарован Лапортой. По данным Esports RAC1, окружение Бускетса не понимает, почему «Барселона» по-прежнему не сделала ему предложение по новому контракту, хотя тот уже сообщил о готовности продолжать сотрудничество.

Интерес к Серхио Бускетсу также проявляют представители МЛС и чемпионата Саудовской Аравии.