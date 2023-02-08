Бускетс готов на сокращение зарплаты в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс хотел бы остаться в клубе.

Как известно, капитан «сине-гранатовых» имеет крайне выгодные с финансовой точки зрения варианты продолжения карьеры в Саудовской Аравии и США. При этом 34-летний футболист всё же предпочитает продлить истекающий контракт с «Барселоной», сообщает журналист Луис Рохо. Ради возможности остаться хавбек готов пойти на сокращение зарплаты. Официальные переговоры пока не стартовали.

Серхио Бускетс появился на поле в 27 матчах команды Хави Эрнандеса в нынешнем сезоне, записав себе в актив одну результативную передачу.