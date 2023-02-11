Хави не видит в Невеше достойную замену Бускетсу, тренер хочет другого игрока

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес не горит желанием приглашать в команду полузащитника «Вулверхэмптона» Рубена Невеша. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

По сведениям источника, тренер «сине-гранатовых» не видит в португальце достойную замену полузащитнику Серхио Бускетсу, который может покинуть команды в конце сезона на правах свободного агента. Хави нравится другой игрок – Мартин Субименди, за которого «Реал Сосьедад» явно будет требовать большие деньги.

Ранее стало известно, что агент Невеша Жорже Мендеш вновь предложил «Барселоне» подписать игрока. Следующим летом у португальца будет оставаться год по контракту с «Вулверхэмптоном».