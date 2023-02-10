Иньиго Мартинес ещё не исключает переход в «Барселону»

Центральный защитник «Атлетик» Бильбао не теряет надежд перебраться в каталонскую «Барселону» следующим летом. По информации от издания Sport, испанец будет ждать сигнала от «сине-гранатовых» по поводу того, смогут ли они себе позволить трансфер без нарушений правил финансового фэйр-плея.

Напомним, «Барселона» летом хочет подписать нового центрального защитника, так как в декабре капитан команды Херард Пике завершил профессиональную карьеру.

В нынешнем сезоне 31-летний Иньиго Мартинес провёл 9 матчей в чемпионате Испании, где не отметился ни одним результативным действием.