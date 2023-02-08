Фати не собирается уходить из «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати пока не планирует покидать клуб, несмотря на слухи.

20-летний игрок недоволен нечастыми попаданиями в стартовый состав команды, о чём неоднократно сообщалось по ходу сезона. Слухи всё чаще связывают испанца с интересом представителей зарубежных чемпионатов, однако сам Фати пока не намеревается уходить, информирует Catalunya Radio. Впрочем, молодой форвард всё же готов обсудить с руководством «сине-гранатовых» своё будущее в конце сезона, если ему так и не будет предоставлено больше игровой практики.

Контракт Ансу Фати с «Барселоной» рассчитан до 2027 года, а трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 50 млн евро.