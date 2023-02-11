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Чемпионат Испании. Ла Лига

Алехандро Бальде: «Перед началом сезона не мог представить, что буду играть так часто»

11 Февраля 2023 • 01:12 Комментировать
Вильярреал
...
Барселона
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12.02 23:00

Левый защитник «Барселоны» Алехандро Бальде высказался о прогрессе, которого добился в текущем сезоне.

На позицию левого латераля в команде Хави Эрнандеса также претендуют Жорди Альба и Маркос Алонсо, однако именно 19-летний воспитанник клуба чаще всех выигрывает конкуренцию за место в старте в матчах Ла Лиги.

«В прошлом сезоне у меня было не так много игровых минут, и летом я получил новый вызов – соперничать за место в основе с такими мастерами, как Альба и Алонсо. Честно говоря, если бы перед началом сезона мне сказали, что я буду так много играть, я бы, наверное, не поверил. Очень благодарен тренеру за доверие», – рассказал в интервью L'Esportiu Бальде.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Маркос Алонсо Жорди Альба Алехандро Бальде
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ВИЛЬЯРРЕАЛ БАРСЕЛОНА
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