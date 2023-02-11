Алехандро Бальде: «Перед началом сезона не мог представить, что буду играть так часто»

Левый защитник «Барселоны» Алехандро Бальде высказался о прогрессе, которого добился в текущем сезоне.

На позицию левого латераля в команде Хави Эрнандеса также претендуют Жорди Альба и Маркос Алонсо, однако именно 19-летний воспитанник клуба чаще всех выигрывает конкуренцию за место в старте в матчах Ла Лиги.

«В прошлом сезоне у меня было не так много игровых минут, и летом я получил новый вызов – соперничать за место в основе с такими мастерами, как Альба и Алонсо. Честно говоря, если бы перед началом сезона мне сказали, что я буду так много играть, я бы, наверное, не поверил. Очень благодарен тренеру за доверие», – рассказал в интервью L'Esportiu Бальде.