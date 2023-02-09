Дембеле нужно ещё 5 недель для восстановления

Полузащитнику каталонской «Барселоны» Усману Дембеле потребуется ещё 5 недель для восстановления после травмы. По информации от AS, француз рассчитывает вернуться в строй к эль класико с мадридским «Реалом», которое состоится 19 марта в рамках чемпионата Испании.

Напомним, свою травму Дембеле получил в матче с «Жироной» в Ла Лиге. Футболисту пришлось покинуть поле на 26 минуте, но его команда всё равно справилась с задачей и добыла три очка.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании на счету Дембеле 5 голов и 5 результативных передач. «Барселона» скоро хочет продлить контракт с французским вингером.