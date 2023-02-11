«Тоттенхэм» не планирует выкупать Ленгле у «Барселоны»

«Тоттенхэм» в конце сезона вряд ли выкупит у каталонской «Барселоны» центрального защитника Клемана Ленгле на постоянной основе. Напомним, в данный момент француз выступает за команду Антонио Конте на правах аренды.

27-летний защитник в нынешнем сезоне провёл 12 матчей за «Тоттенхэм» в Английской премьер-лиге, где отметился двумя результативными передачами. Тем не менее, общие успехи футболиста пока не особо впечатляют руководство «шпор», которое не горит желанием выкупать Ленгле на постоянной основе.

Контракт Клемана с каталонской «Барселоной» истекает летом 2026 года. «Сине-гранатовым», скорее всего, в конце сезоне придётся вновь искать для француза новую команду.