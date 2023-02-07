Наби Кейта может сменить «Ливерпуль» на другой топ-клуб АПЛ

Полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта вряд ли продлит истекающий контракт.

Стороны обсуждают новое соглашение, но с высокой вероятностью не договорятся, поэтому уже летом гвинеец станет свободным агентом. По данным Liverpool Echo, «Тоттенхэм» изучает ситуацию и является одним из главных претендентов на 27-летнего игрока. Как и ранее, в подписании хавбека также заинтересованы представители немецкой Бундеслиги и французской Лиги 1.

Наби Кейта принял участие в 11 матчах «Ливерпуля» в нынешнем сезоне, ни разу не отметившись результативными действиями. Его трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 20 млн евро.