Клубы из «большой шестёрки» настаивают на наказании «Манчестер Сити»

Стали известны имена клубов, которые больше всего хотят, чтобы руководство Английской премьер-лиги наказало «Манчестер Сити» за нарушение правил финансового фэйр-плея. Напомним, ранее «горожанам» были предъявлены обвинения за махинации с 2008 по 2018 год.

По информации от Sky Sports, клубы из «большой шестёрки» больше остальных хотят, чтобы «Манчестер Сити» был наказан. В число этих команд входят «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Тоттенхэм» и «Арсенал».

«Манчестер Сити» могут наказать путём лишения очков или же исключения из Английской премьер-лиги. Отметим, что «горожан» также могут лишить нескольких чемпионских титулов.