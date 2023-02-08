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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клубы из «большой шестёрки» настаивают на наказании «Манчестер Сити»

08 Февраля 2023 • 10:41 Комментировать
Лестер
...
Тоттенхэм
11.02 18:00

Стали известны имена клубов, которые больше всего хотят, чтобы руководство Английской премьер-лиги наказало «Манчестер Сити» за нарушение правил финансового фэйр-плея. Напомним, ранее «горожанам» были предъявлены обвинения за махинации с 2008 по 2018 год.

По информации от Sky Sports, клубы из «большой шестёрки» больше остальных хотят, чтобы «Манчестер Сити» был наказан. В число этих команд входят «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Тоттенхэм» и «Арсенал».

«Манчестер Сити» могут наказать путём лишения очков или же исключения из Английской премьер-лиги. Отметим, что «горожан» также могут лишить нескольких чемпионских титулов.

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Тоттенхэм Челси Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон
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