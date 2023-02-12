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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Роджерс: «Мы сыграли смело»

12 Февраля 2023 • 02:59 Комментировать
Лестер
4:1
Тоттенхэм
окончен

В матче двадцать третьего тура английского чемпионата Премьер-лиги «Лестер» крупно переиграл лондонский «Тоттенхэм», забив четыре мяча. Разумеется, наставник «лис» Брендан Роджерс, доволен итогами игры, ведь «Лестер», набирая очки, постепенно отдаляется от опасной зоны вылета.

- Это было продолжение прошлой недели. Мы играли против очень опасного соперника с первоклассным нападением. Понимали, что на поле надо действовать синхронно. Это была основа нашего футбола. Мы сыграли смело и могли забить еще больше, - цитирует слова Роджерса BBC Sport. 

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Лестер Брендан Роджерс
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