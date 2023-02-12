Роджерс: «Мы сыграли смело»

В матче двадцать третьего тура английского чемпионата Премьер-лиги «Лестер» крупно переиграл лондонский «Тоттенхэм», забив четыре мяча. Разумеется, наставник «лис» Брендан Роджерс, доволен итогами игры, ведь «Лестер», набирая очки, постепенно отдаляется от опасной зоны вылета.

- Это было продолжение прошлой недели. Мы играли против очень опасного соперника с первоклассным нападением. Понимали, что на поле надо действовать синхронно. Это была основа нашего футбола. Мы сыграли смело и могли забить еще больше, - цитирует слова Роджерса BBC Sport.