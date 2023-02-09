Ришарлисон: «Уверен, скоро я вновь буду показывать свой лучший футбол»

Нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон прокомментировал свою форму в текущем сезоне.

Бразилец пропустил часть кампании из-за травм. В недавнем матче против «Манчестер Сити» (1:0) он так и остался на скамейке запасных, а в предыдущих поединках чемпионата появлялся на поле лишь в концовке. Приняв участие в 18 матчах «шпор» во всех турнирах, 25-летний футболист отметился двумя голами и тремя ассистами.

«Я возвращаюсь. У меня многое не получалось из-за травм, но теперь я полностью готов приносить пользу команде. Я не показываю того уровня, который хотел бы показывать, но могу пообещать, что уже скоро вновь начну демонстрировать свой лучший футбол», – цитируют Ришарлисона английские СМИ.