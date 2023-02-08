Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» поспорят за трансферную цель «Барселоны»

08 Февраля 2023 • 20:38 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Лидс
Через 1 ч. 11 мин.

Полузащитник «Реала Сосьедад» Мартин Субименди заинтересовал ряд английских клубов.

Основным претендентом на 24-летнего игрока называлась «Барселона», которая вряд ли сможет позволить себе заплатить требуемые 60 млн евро предстоящим летом. В январе хавбека также пытался подписать лондонский «Арсенал». По сведениям журналиста Бэна Джейкобса, к борьбе за испанца присоединились ещё два представителя Премьер-лиги – «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Оба клуба имеют ощутимые шансы совершить трансфер после завершения сезона.

В активе Мартина Субименди один гол и три голевых паса в 25 матчах за «Реал Сосьедад» в текущей кампании. Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Барселона Манчестер Юнайтед Реал Сосьедад Мартин Субименди трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЛИДС
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
08.02.23 в 23:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Лидс Лидс
1.43 5.20 7.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Февраля
21:40 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Моя цель – построить в «МЮ» долгосрочный проект»
21:33 · Англия. Премьер-лига
Спортивный директор «Ромы» рассказал о сорвавшемся переходе Зиеша из «Челси»
21:09 · Англия. Премьер-лига
«Челси» предложил Маунту 7-летний контракт, переговоры прогрессируют
20:55 · Чемпионат мира 2022 по футболу
В ФИФА назвали кандидатов на звание лучшего вратаря 2022 года 2
20:38 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» поспорят за трансферную цель «Барселоны»
20:30 · Англия. Премьер-лига
Нападающий «Ливерпуля» Жота приступил к полноценным тренировкам
19:07 · Англия. Премьер-лига
Куман высказался о проблемах «Эвертона»
17:48 · Англия. Премьер-лига
​Конте возвращается в Англию
17:11 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» попытается пригласить Гвардиолу, если тренер решит покинуть «Манчестер Сити»
16:59 · Англия. Премьер-лига
Салихамиджич: «Мы не заплатили ни цента за аренду Канселу»
16:54 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» не платила за аренду Канселу, но сможет выкупить футболиста
16:36 · Англия. Премьер-лига
​«Атлетико» запросит за Фелиша 140 млн евро
16:17 · Англия. Премьер-лига
Канте отказался продлевать контракт с «Челси»
15:50 · Англия. Премьер-лига
​Льорис пропустит до двух месяцев
15:15 · Англия. Премьер-лига
Жиру зимой мог вернуться в АПЛ
Все новости
Рекомендуем