«Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» поспорят за трансферную цель «Барселоны»

Полузащитник «Реала Сосьедад» Мартин Субименди заинтересовал ряд английских клубов.

Основным претендентом на 24-летнего игрока называлась «Барселона», которая вряд ли сможет позволить себе заплатить требуемые 60 млн евро предстоящим летом. В январе хавбека также пытался подписать лондонский «Арсенал». По сведениям журналиста Бэна Джейкобса, к борьбе за испанца присоединились ещё два представителя Премьер-лиги – «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Оба клуба имеют ощутимые шансы совершить трансфер после завершения сезона.

В активе Мартина Субименди один гол и три голевых паса в 25 матчах за «Реал Сосьедад» в текущей кампании. Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 млн евро.