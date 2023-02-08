Бывший вратарь Фридель назвал клуб, который должен возглавить Джеррард

Известный экс-голкипер сборной США Брэд Фридель поделился мыслями о тренерской карьере Стивена Джеррарда.

В октябре 2022 года экс-хавбек «Ливерпуля» был отправлен в отставку с должности главного тренера «Астон Виллы». По мнению Фриделя, Джеррард заслуживает получить новый шанс в Премьер-лиге: «Не знаю, каковы требования руководства «Лидса», но я считаю, что Джеррард подошёл бы на эту должность. Для него это была бы отличная возможность зарекомендовать себя в статусном клубе. Вопрос в том, вписывается ли футбол Стиви в видение «Лидса», – цитируют английские СМИ американца.

«Лидс», недавно объявивший об увольнении Джесси Марша, в настоящий момент остаётся без рулевого.