​Назван возможный новый тренер «Лидса»

В понедельник «Лидс» объявил об отставке Джесси Марша с должности главного тренера по причине неудовлетворительных результатов команды. Новым рулевым «павлинов» может стать Карло Корберан, о чём на своих страницах рассказывает The Telegraph. В настоящий момент этот 39-летний испанец тренирует «Вест Бромвич» в Чемпионшипе. Там его команда занимает шестое место в таблице.

Стоит сказать, что в 2017-2020 годах Карлос Корберан в «Лидсе» работал с молодёжной командой.

«Лидс» на текущий момент занимает 17-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. Впереди у команды два подряд матча против «Манчестер Юнайтед».