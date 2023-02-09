Тен Хаг объяснил причины осечки «МЮ» в матче с «Лидсом»

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг недоволен настроем игроков своей команды.

Гости «Олд Траффорд», оставшиеся без главного тренера после увольнения Джесси Марша, неожиданно повели со счётом 2:0 к 48-й минуте. «Красные дьяволы» отыгрались, но не сумели вырвать победу.

«Смешанные чувства. Мы отыгрались и спасли ничью, но потеряли два очка. Команда очень плохо начала матч – такая игра просто недопустима, особенно в дерби, где игроки должны быть готовы брать на себя ответственность и биться, чего не наблюдалось.

Думаю, у нас было достаточно моментов, чтобы сравнять счёт раньше. Должен отметить два отличных гола, которые удались команде», – цитирует BBC тен Хага.