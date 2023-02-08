Тренер «Райо Вальекано» – фаворит на замену Марша в «Лидсе»

Главный тренер «Райо Вальекано» Андони Ираола стал фаворитом на вакантную должность в «Лидсе». По информации от журналиста Фабрицио Романо, испанец больше нравится руководству «павлинов» на фоне других кандидатов.

Напомним, ранее тренер «Вест Бромвича» Карлос Коребан отказался возглавлять «Лидс». Испанец решил остаться в своём нынешнем клубе и переподписать с ним контракт на обновлённых условиях.

Ране «Лидс» за неудовлетворительные результаты уволил с поста главного тренера американца Джесси Марша. Сейчас «павлины» идут впритык к зоне вылета, имея в активе столько же очков, сколько у «Эвертона», находящегося на 18 месте.