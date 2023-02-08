Тен Хаг рассказал о пользе Вегхорста, забившего один гол в шести матчах

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос об игре нападающего Ваута Вегхорста.

30-летний нидерландец, арендованный у «Бёрнли» до конца сезона, пока не блещет результативностью – всего один гол в шести поединках за «красных дьяволов». Однако, как поясняет тен Хаг, форвард крайне полезен для команды: «Ваут уже внёс свой вклад в успехи «Манчестер Юнайтед» за этот короткий отрезок. Где-то ему не повезло с реализацией, но и без этого он совершает много полезных действий. Он здорово двигается в штрафной, создаёт пространство, и команде следует приспособиться к его манёврам, чтобы извлекать из них ещё больше выгоды», – отметил специалист на пресс-конференции.