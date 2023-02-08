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Тен Хаг рассказал о пользе Вегхорста, забившего один гол в шести матчах

08 Февраля 2023 • 02:04 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Лидс
Через 19 ч. 40 мин.

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос об игре нападающего Ваута Вегхорста.

30-летний нидерландец, арендованный у «Бёрнли» до конца сезона, пока не блещет результативностью – всего один гол в шести поединках за «красных дьяволов». Однако, как поясняет тен Хаг, форвард крайне полезен для команды: «Ваут уже внёс свой вклад в успехи «Манчестер Юнайтед» за этот короткий отрезок. Где-то ему не повезло с реализацией, но и без этого он совершает много полезных действий. Он здорово двигается в штрафной, создаёт пространство, и команде следует приспособиться к его манёврам, чтобы извлекать из них ещё больше выгоды», – отметил специалист на пресс-конференции.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Ваут Вегхорст
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЛИДС
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