«Лидс» впервые почти за 50 лет вёл с разницей в два гола в игре с «МЮ» на «Олд Траффорд»

«Лидс» шокировал «Манчестер Юнайтед» двумя мячами в поединке Английской премьер-лиги.

Гости открыли счёт уже на первой минуте, а в начале второго тайма удвоили преимущество. Согласно сведениям Opta, это первый с февраля 1974 года случай, когда «Лидс» повёл в поединке с «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» с разницей в два гола. Задел, правда, продержался недолго – на 62-й минуте «красные дьяволы» отыграли один мяч, а вскоре и вовсе сравняли счёт.

Победа позволила бы «Лидсу» подняться на 15-ю строчку в турнирной таблице и уйти в трёхочковый отрыв от занимающего 18-ю позицию «Эвертона».