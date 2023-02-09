«Лидс» повторил клубный антирекорд

В отложенном матче восьмого тура английской Премьер-лиги «Лидс» не сумел переиграть в гостевом матче «Манчестер Юнайтед», гости вели с преимуществом в два мяча, но растратили его. Как оказалось, это был уже восемнадцатый матч кряду для «Лидса» на «Олд Траффорде», в котором команда не может победить, если говорить об играх чемпионата.

В последний раз это происходило аж в 1981 году, тогда «Лидс» обыграл соперника с минимальным счетом. Эта серия является повторением антирекорда клуба - с 1921 года по 1956 год команда не могла выиграть на поле «Вест Хэма» все те же восемнадцать матчей кряду.