Рэшфорд повторил достижение Руни 11-летней давности

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд продлил голевую серию.

25-летний футболист записал своё имя на табло на 62-й минуте встречи с «Лидсом», отыграв для своей команды один мяч при счёте 0:2. Как отмечает Opta, Рэшфорд стал первым за 11 лет игроком, забившим в шести подряд домашних матчах «Манчестер Юнайтед» в рамках Английской премьер-лиги. В 2012 году это удалось легендарному экс-форварду «красных дьяволов» Уэйну Руни.

Маркус Рэшфорд лидирует в списке лучших бомбардиров «Манчестер Юнайтед» в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии – 11 голов. В общем зачёте лиги выше него располагаются только Айвен Тони, Гарри Кейн и Эрлинг Холанн.