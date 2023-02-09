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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Рэшфорд повторил достижение Руни 11-летней давности

09 Февраля 2023 • 01:00 Комментировать
Манчестер Юнайтед
2:2
Лидс
окончен

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд продлил голевую серию.

25-летний футболист записал своё имя на табло на 62-й минуте встречи с «Лидсом», отыграв для своей команды один мяч при счёте 0:2. Как отмечает Opta, Рэшфорд стал первым за 11 лет игроком, забившим в шести подряд домашних матчах «Манчестер Юнайтед» в рамках Английской премьер-лиги. В 2012 году это удалось легендарному экс-форварду «красных дьяволов» Уэйну Руни.

Маркус Рэшфорд лидирует в списке лучших бомбардиров «Манчестер Юнайтед» в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии – 11 голов. В общем зачёте лиги выше него располагаются только Айвен Тони, Гарри Кейн и Эрлинг Холанн.

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Евро-Футбол.Ру,
Уэйн Руни Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд
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