Невилл не верит, что «Манчестер Юнайтед» сможет выиграть АПЛ

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл оценил шансы своего бывшего клуба на победу в Английской премьер-лиге.

«Не думаю, что «Юнайтед» сможет выиграть АПЛ. Я считаю, что их ждет неудача. Травма Эриксена усугубила ситуацию, но пока команда хорошо выглядит и продолжает вести борьбу за трофей», — цитирует Невилла Sky Sports.

По словам эксперта, ранее он прогнозировал победу в лиге «Манчестер Сити», но сейчас подопечные Хосепа Гвардиолы находятся не в лучшем состоянии, им необходимо выйти из сложившейся ситуации.

«Манчестер Юнайтед» занимает третье место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 42 очка после 21 матча.